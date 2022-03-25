شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ترفض أوروبا حظر الطيران فوق أوكرانيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول الاتحاد الأوروبي بفرض حظر طيران على أوكرانيا لحماية المدنيين من القصف الروسي، وأيضًا لحماية محطات الطاقة النووية، بعد القصف الروسي الأخير لمحطة زابوريزجيا للطاقة النووية، إلا أن هناك رفض من قبل القادة الغربيين؛ خوفًا من إشعال حرب أوسع في أوروبا.

ويُعَدّ حظر الطيران أهم أشكال العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن بعد تصويت أغلبية الأعضاء، في حال لم تستخدم أي من الدول دائمة العضوية (الفيتو)، علمًا أن روسيا أحد الأعضاء الخمسة الدائمين.

ويتم تحديد منطقة ما لحظر الطيران فوقها، وإذا دخلت أي طائرة هذه المنطقة فيمكن إسقاطها أو إطلاق النار عليها، وفقًا لـ”فرانس برس”.

ويتطلب حظر الطيران وجود قوات عسكرية على الأرض مثل منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وقد تنطوي على اشتباكات عسكرية مباشرة مع روسيا.

وفي هذه الحالة سيتعين على الناتو نشر الطائرات المقاتلة إضافة لناقلات تزويد للوقود وطائرات مراقبة إلكترونية لدعم المهمة، كما سيتعين على الناتو أيضًا تدمير بطاريات صواريخ أرض/جو في روسيا وبيلاروسيا.

واستبعد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للناتو، الجمعة، فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا، قائلا لوكالة فرانس برس: ” نحن نتفهم اليأس، لكننا نعتقد أنه إذا فرضنا حظرًا للطيران، فستنتهي بحرب كاملة في أوروبا”.

وأضاف ستولتنبرغ: “لدينا مسؤولية كحلفاء في الناتو لمنع تصعيد الحرب خارج أوكرانيا”.