شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. زعيم كورويا الشمالية يُشرف على اختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، أن الزعيم كيم جونج أون أشرف بنفسه أمس على تجربة نوع جديد من الصواريخ الباليستية.

وأكد جونج أون أنه يرى في الصاروخ الباليستي الجديد ردعا للحرب النووية، مؤكدًا أن كل من يحاول خرق أمن كوريا الشمالية سيدفع ثمنًا باهظًا.

وأوضح أن تصميم بلاده راسخ على تعزيز ردع نووي قوي، وأنهم قادرون على احتواء أي محاولة عسكرية أمريكية.

يأتي هذا بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على 5 كيانات وأفراد في روسيا وكوريا الشمالية والصين، مؤكدة أن فرض العقوبات يأتي لارتباط الكيانات والأفراد بأنشطة بيونغ يانغ النووية.

وأشارت إلى أن العقوبات جزء من الجهود المستمرة لإعاقة قدرة كوريا الشمالية على تطوير برنامجها الصاروخي، مؤكدة أن العقوبات تسلط الضوء على دور روسيا السلبي باعتبارها ناشرة للبرامج المثيرة للقلق.

من ناحيته، كشف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، أن مجموعة السبع مستعدة لزيادة العقوبات على روسيا إذا دعت الحاجة.

في الوقت نفسه، أعلن السفير الروسي في الولايات المتحدة، أن العقوبات الأمريكية على روسيا لن تحقق هدفها في تقويض الاقتصاد الروسي.