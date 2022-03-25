شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يصل إلى مدينة جيشوف البولندية قرب الحدود مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وصل منذ قليل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مدينة جيشوف البولندية قرب الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن مستشار الرئيس البولندي، أن الطائرة التي أقلت الرئيس للقاء بايدن عادت أدراجها وهبطت اضطراريا في وارسو.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الرئيس بايدن على اتصال بعدد من الدول المنتجة للغاز التي يمكنها المساعدة، مؤكدًا أن العدوان الروسي على أوكرانيا يظهر استعداد موسكو لتجاهل الحدود الدولية.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن وجود بايدن في بروكسل يوجه رسالة قوية إلى العالم بأن الشراكة عبر الأطلسي أكثر اتحادًا.

في الوقت نفسه أعلنت أوكرانيا، قطع خطوط السكك الحديدية مع روسيا البيضاء للحد من الإمدادات للقوات الروسية.

وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مقتل 1081 مدنيا وإصابة 1707 في أوكرانيا منذ 24 فبراير.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، أن 1351 عسكريا روسيا قتلوا وأصيب 3825 آخرون خلال العملية، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 30 ألف شخص، منهم أكثر من 14 ألف قتيل ونحو 16 ألف جريح.