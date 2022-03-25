شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسي يعترف بمقتل 1351 من جنوده في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الجيش الروسي اليوم، مقتل 1351 من جنوده في العملية العسكرية التي بدأها منذ أكثر من شهر في أوكرانيا.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أنها لا تستبعد احتمال اقتحام المدن الأوكرانية المحاصرة، وأن قواتها ستتعامل فورا مع أي محاولة لإغلاق المجال الجوي الأوكراني.

وأكدت أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت خلال شهر نحو 30 ألف عنصر بينهم 14 ألف قتيل.

وأوضحت أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطط المعتمدة، حيث يتم تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا والمعدات ومستودعات الذخيرة بضربات دقيقة، مؤكدة أنه تم السيطرة على 93% من مقاطعة لوغانسك و54% من مقاطعة دونيتسك.

من ناحية أخرى أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن العدوان الروسي على أوكرانيا يظهر استعداد موسكو لتجاهل الحدود الدولية.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن مقتل 1081 مدنيا وإصابة 1707 في أوكرانيا منذ 24 فبراير.