انت الان تتابع خبر الكشف عن موقف برشلونة من التعاقد مع تراوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت ‏صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "استمرارية أداما تراوري معقدة، برشلونة لا يريد دفع 30 مليون ويتمنى من وكيله إيجاد حل".

وفي سياق متصل نقلت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "ادارة برشلونة تبحث العمليات الأخرى الجارية أو التي يمكن إعادة تنشيطها وسيتم تناولها أيضًا في الاجتماع التالي للإدارة الرياضية المُقرر عقده خلال أيام هي: مُستقبل عثمان ديمبلي، المفاوضات مع رونالد أراوخو وجافي، مستقبل داني ألفيش، وأستمرارية سيرجينو ديست، والتعاقد مع نصير مزراوي".

