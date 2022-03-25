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الكشف عن موقف برشلونة من التعاقد مع تراوري

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت ‏صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "استمرارية أداما تراوري معقدة، برشلونة لا يريد دفع 30 مليون ويتمنى من وكيله إيجاد حل".

وفي سياق متصل نقلت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "ادارة برشلونة تبحث العمليات الأخرى الجارية أو التي يمكن إعادة تنشيطها وسيتم تناولها أيضًا في الاجتماع التالي للإدارة المُقرر عقده خلال أيام هي: مُستقبل عثمان ديمبلي، المفاوضات مع رونالد أراوخو وجافي، مستقبل داني ألفيش، وأستمرارية سيرجينو ديست، والتعاقد مع نصير مزراوي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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