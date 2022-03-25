وزيرة الثقافة تنعى الفنان أحمد حلاوة: علامة بارزة في التمثيل والإخراج

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان أحمد حلاوة، الذي غيّبه الموت اليوم الجمعة 25 مارس عن عمر ناهز 73 عامًا إثر أزمة صحية أعقبت إصابته بفيروس كورونا.

وقالت في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الراحل شكل علامة بارزة في فن التمثيل والإخراج ونجح على المستويين العملي والأكاديمي في إبداع أعمال مميزة ستبقى راسخة في وجدان الجمهور وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة ولد في يناير 1949، حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة الدبلوم من معهد ليوناردو دافينشي بالقاهرة في الديكور وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973.

ونال دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر) عام 1994، قام بتدريس المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان وقدم للسينما والمسرح والتليفزيون أكثر من 230 عملًا فنيًا.