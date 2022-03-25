بالفيديو والصور- جماهير بورسعيد تتفاءل بالحمام قبل مباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

توقعت جماهير بورسعيد، اليوم الجمعة، فوز منتخب مصر على نظيره السنغالي في جولة الذهاب من المرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأعرب مواطنون عن تفاؤلهم بتواجد مئات الحمام بساحة ميدان الشهداء المقابل لديوان عام المحافظة، متوقعين فوز مصر وتألق لاعبي المنتخب القومي، خاصة: محمد صلاح وتريزيجيه وأفشه ومرموش.

وأكدت معظم جماهير بورسعيد على أنها ستشاهد اللقاء على الكافيهات والكافتيريات والأندية ومراكز الشباب، متمنيين صعود منتخب مصر إلى كأس العالم قطر 2022.