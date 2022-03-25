بالفيديو - فوز بأقدام صلاح.. توقعات أهالي السويس من كورنيش السويس: "إن شاء الله هنكسب"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أعرب عدد من المواطنين في السويس عن آمالهم وتوقعاتهم بفوز المنتخب المصري على نظيره السنغالي في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم على ستاد القاهرة الدولي، وسط حالة من التفاؤل ورد الاعتبار بعد نهائي كأس الأمم الإفريقية.

على كورنيش السويس خرجت الأسر لقضاء النهار أمام شاطئ والتمتع بطقس الربيع الدافئ، ونشرت صفحة "الخليج 365" بثًا مباشرًا على "فيسبوك" لآراء الأهالي الذين توقعوا الفوز للمنتخب المصري، وتباينت الآراء حول عدد الأهداف أو انتهاء المباراة بضربات الترجيح وتسديد تحقيق الفوز بضربة شريف.

إلا أن عدد كبير توقع تحقيق الفوز بقدم اللاعب محمد صلاح، لاسيما الأطفال الذين اتفقوا على أنه سيكون مصدر السعادة في هذه الليلة.

وكان أهالي السويس خرجوا لقضاء ساعات النهار على كورنيش السويس والتمتع بالطقس الربيعي الدافئ وسط لعب الأطفال والكبار بالدراجات والـ"سكيت" الذي أصبح رياضة ووسيلة ترفيه ووسيلة التنقل تنافس الدراجات.