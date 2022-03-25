إقبال على بيع الدولار.. الأهلي للصرافة تفتح فروعها يوم الجمعة استثنائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي الصرافة المملوكة للبنك الأهلي المصري، إن الشركة قررت فتح فروعها يوم الجمعة بشكل استثنائي حتى الساعة 9 مساء، بعد زيادة تدفق العملاء على بيع النقد الأجنبي خاصة من (الدولار واليورو والريال السعودي) خلال آخر 4 أيام.

وانخفضت قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية بداية من يوم الاثنين، وطرح شهادة مرتفعة العائد 18% أجل عام في بنكي الأهلي ومصر وهي أعلى فائدة مقدمة في القطاع المصرفي مما حفز العملاء على بيع العملة وإعادة استثمارها في الشهادة ذات العائد المرتفع.

وأوضح عبد المجيد في تصريحات لمصراوي، أن الشركة فتحت فروعها بطريقة استثنائية بعد ما قفزت إجمالي حصيلة النقد الأجنبي من العملات المختلفة إلى ما يعادل 640 مليون جنيه في آخر 4 أيام لأول مرة منذ بداية العام الجاري.

وتعمل فروع شركة الأهلي للصرافة البالغ عددها 56 فرعا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى التاسعة مساءً، باستثناء المناطق السياحية حيث يتم الإغلاق في الساعة 10 أو 11 مساءً على مدار الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

وأضاف عبد المجيد أن وصل معدل النمو في بيع عملة اليورو من العملاء للشركة بنسبة تفوق 500% في آخر 4 أيام ومعدل بيع الدولار من العملاء قفز بنسبة تجاوزت 100% في اليوم الرابع أمس الخميس فضلا عن نمو في بيع العملاء من العملات العربية وعلى رأسهم الريال السعودي.

وأوضح عبد المجيد أن حصيلة الشركة من الدولار في آخر 4 أيام فقط سجلت إجمالي 11.7 مليون دولار من يوم الاثنين إلي أمس الخميس حيث حصيلة اليوم الرابع تضاعفت مقارنة بالثلاثة أيام الماضية.

وأضاف أن حصيلة بيع العملاء للدولار في يوم الخميس فقط شهد زيادة من بيع العملاء للدولار بنسبة 135% لتسجل الحصيلة 4.7 مليون دولار مقارنة 2 مليون دولار بيع يومي من بعد تراجع الجنيه أمام الدولار وهو ما يوضح زيادة حصيلة بيع النقد الأجنبي من العملاء.

أما بيع العملاء لعملة اليورو سجل في أخر 4 أيام فقط 6.9 مليون يورو حيث شهدت الحصيلة يوم الخميس فقط صعود بمعدل 60% مقارنة بالأيام الثلاثة السابقة له وهو ما يظهر حجم تدفق العملاء لبيع العملة بحسب عبد المجيد.

وأوضح أن معدل بيع العملاء لليورو في يوم الخميس فقط سجل 2.4 مليون يورو مقارنة 1.5 مليون يورو بيع يومي من العملاء بداية من يوم الاثنين الذي شهد أول انخفاض لقيمة الجنيه أمام الدولار.

وأكد عبد المجيد على أن شهادة 18% حفزت العملاء على بيع العملة وشراء الجنيه للاستثمار في الشهادة بعائد مجزي.

وقفزت حصيلة بيع شهادة الادخار ذات الفائدة المرتفعة 18% اليوم الخميس إلى نحو 153 مليار جنيه في أول 4 أيام من طرحها في بنكي الأهلي ومصر بحسب مسؤولين من البنكين لمصراوي.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي الاثنين الماضي للجنة السياسة النقدية.

ويبلغ رأسمال شركة الأهلي للصرافة 300 مليون جنيه وتستهدف الشركة زيادتها خلال الفترة القادمة، بحسب محيي الدين.