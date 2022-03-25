من أمام سفارة بلدهم.. أبناء الجالية السنغالية "هنشجع منتخبنا والمباراة هتكون صعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

توافد العشرات من أبناء الجالية السنغالية، على مبني سفارة بلدهم بمنطقة المهندسين، عقب صلاة الجمعة، للتوجه إلى استاد القاهرة الدولي، بالباصات التي خصصتها سفارة بلدهم، لتشجيع منتخب السنغال، في مباراة اليوم مع منتخب مصر، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

قبل أيام، تلقى السنغالي محمد ديوف، المقيم بالقاهرة منذ 25 عاما، اتصالا هاتفيا من أحد المسؤولين في سفارة بلاده، يخبره بتوافر تذاكر لحضور مباراة مصر والسنغال، إذا كان يرغب هو وأسرته في مشاهدة المباراة في استاد القاهرة وتشجيع لاعبيه منتخب بلدهم.

المكالمة التي تلقها "ديوف"، كانت بناء على اتصال سابق له بالسفارة، يستفسر فيه عن إمكانية توفير تذاكر لحضور المباراة، بحسب ما هو معتاد: "لما بيكون في ماتش مهم للسنغال في مصر، السفارة بتوفر لينا التذاكر والمواصلات، والإعلام والتيشرتات"، كما حدث في كافة المباريات التي لعبها المنتخب السنغالي أثناء استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية عام 2019.

"ديوف" يرى مباراة اليوم الأهم ويمكن أن يتحدد بناء عليها مصير الفريقين في المشاركة في تصفيات بطولة كأس العالم، ولذلك يتوقع: "مباراة صعبة على الفريقين لأنها فيها تحدي كبير".

مباراة اليوم، لا تقتصر أهميتها على كونها ضمن منافسات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022، كما يقول السنغالي أبو بكر، الذي يرى أن منتخب بلده حقق مكسب وتفوق في بطولة كأس أمم أفريقيا، ويسعى إلى الحفاظ على هذا المكسب والتفوق، وفي المقابل المنتخب المصري، يسعى أن استرادا تفوقه بالفوز بهذه المباراة، خاصة أنها تقام على أرضه، "أكيد المنتخب المصري هيكون عنده عزيمة يعوض الخسارة ويكسب".

ويتفق معه مصطفى موسى، الذي حرص على اصطحاب أسرته، لتشجيع منتخب بلدهم، وفرحته بتواجد منتخب بلدهم في مصر، خاصة أنهم لا يواجهون أي صعوبات في الحصول على التذاكر التي توفرها لهم السفارة بشكل مجاني، وكذلك باصات تنقلنا إلى الاستاد وتعود بنا بعد المباراة.

مصطفي موسى، الذي يحمل الجنسية السنغالية، لكن والدته مصرية، ويقيم معها بمنطقة إمبابة بالجيزة منذ 10 سنوات، ويعتبر: "المباراة صعبة وأتمني الفوز للسنغال".

ويضم منتخب السنغال، بحسب مصطفي، عناصر قوية وأغلب لاعبيه محترفين في أقوى الدوريات في العالم، فضلا عن حارس المرمى المصنف ضمن الأقوى في العالم: "منتخب السنغال كويس جدا الفترة الأخيرة وحقق لقب كأس الأمم الأفريقية"، لذا يرى أنه المرشح الأفضل.

"منتخب مصر يبحث عن رد الهزيمة"، يقولها ياسين محمد، سنغالي مقيم في مدينة العبور، على عكس مصطفى يرى ياسين أن المنتخب المصري له فرصة أكبر في التأهل لكأس العالم 2022، على الرغم من قوة اللاعبين في منتخب بلاده، يقول: "الشعب المصري بأكمله يترقب المباراة والمنتخب المصري سوف يحارب من أجل رد الهزيمة"،

بعد حرمانه من لقب بطل كأس أمم أفريقيا الماضية لصالح السنغال، ويتمنى مصطفي فوز السنغال لكن المباراة مش هتكون سهلة"، موضحا أن المباراة النهائي بين المنتخب السنغالي والمصري كانت صعبة للغاية وعانى فيها الفريقين حتى حقق المنتخب السنغالي الفوز.