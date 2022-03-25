أمريكا بصدد إبرام اتفاق لمساعدة أوروبا في استبدال الغاز الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ):

ذكر مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن إبرام اتفاق سياسي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الأوروبي سيمهد الطريق أمام تدفق المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لمساعدة التكتل على إنهاء اعتماده على الطاقة من روسيا.

ومن المقرر أن يعلن بايدن- الذي انضم في بروكسل أمس لزعماء الاتحاد الأوروبي في قمة لإظهار وحدة الصف في وجه الغزو الروسي لأوكرانيا- عن الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين صباح اليوم الجمعة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ووصلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى ما يتراوح بين 14 و 18 مليار متر مكعب سنويا خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال بايدن وفون دير لاين في بيان مشترك في ساعة متأخرة أمس الخميس: "نتخذ المزيد من الإجراءات الملموسة في تعاوننا بشأن الطاقة لضمان أمن الإمداد ولتقليل الاعتماد على الوقود الحفري الروسي".

وشارك بايدن أيضا في قمة استثنائية لقادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس الخميس، قرروا خلالها تفعيل أنظمة الدفاع ضد الهجمات بالأسلحة الكيميائية والنووية وسط مخاوف من أن روسيا قد تستخدم هذه الأسلحة في أوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.