أوكرانيا.. روسيا تتراجع عن كييف وممر برّي يربط القرم ودونيتسك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 04:09 مساءً - أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، الجمعة، بأن القوات الروسية نجحت جزئيا في إنشاء ممر بري بين القرم ومنطقة دونيتسك الأوكرانية، في وقت استعادت فيه القوات الأوكرانية بلدات شرقي العاصمة كييف.

وقالت الوزارة في منشور على الإنترنت: “العدو نجح جزئيا في إنشاء ممر بري” بين القرم وجزء من منطقة دونيتسك.

تراجع روسي

وفيما يتعلق بالوضع في العاصمة، جاء في تحديث استخباراتي بريطاني أن القوات الروسية التي كانت تحاول السيطرة على كييف تتراجع مرة أخرى. وقال الجيش الأوكراني إن قواته تصدت للقوات الروسية التي تحاول شق طريقها إلى كييف.

وفي الشمال، قال حاكم إقليمي، الجمعة، إن القوات الروسية عزلت فعليا مدينة تشيرنيهيف.

وأضاف الحاكم فياتشيسلاف تشاوس للتلفزيون الوطني: “العدو يطوق المدينة عمليا”، مضيفا أن المدينة تعرضت لقصف بالمدفعية والطائرات الحربية.

فشل بالسيطرة على المدن الكبرى

وبعد شهر من غزوها لأوكرانيا، فشلت القوات الروسية في السيطرة على أي من مدن البلاد الكبرى وذلك في عملية كانت تعتقد الدول الغربية أنها تهدف للإطاحة السريعة بحكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وبسبب عدم قدرتها على السيطرة على المدن الأوكرانية، لجأت روسيا إلى القصف بالمدفعية والضربات الجوية، فيما ظل ميناء ماريوبول الشرقي تحت الحصار منذ الأيام الأولى للحرب، ولا يزال يعتقد أن عشرات الآلاف من الناس محاصرون في الداخل دون الحصول على طعام أو دواء أو كهرباء أو تدفئة.

جهود متكررة لممر إنساني آمن

وتبذل أوكرانيا جهودا حثيثة لإخراج المدنيين المحاصرين في مدينة ماريوبول الواقعة على بحر آزوف والذين يواجهون ظروفا إنسانية كارثية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، إن أوكرانيا تأمل في أن يتمكن بعض المدنيين المحاصرين بمدينة ماريوبول من المغادرة في سيارات خاصة، الجمعة.

وفشلت المحاولات المتكررة لترتيب ممر إنساني آمن لإجلاء المدنيين من المدينة الساحلية الجنوبية، التي تحيط بها القوات الروسية وتقصفها بشكل مستمر منذ بداية الغزو في 24 فبراير.

وتعرضت ماريوبول، التي كان يقطنها حوالى 400 ألف شخص، لقصف عنيف منذ أسابيع، فيما يحتمي المدنيون المحاصرون هناك في الأقبية مع القليل من الطعام والمياه.

تدمير أكبر موقع لتخزين الوقود

وفي آخر التطورات، أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها دمرت أكبر موقع تخزين وقود للجيش الأوكراني قرب كييف وذلك بصواريخ كروز.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسي، إيغور كوناشينكوف، في بيان: “في 24 مارس، تم تدمير أكبر موقع تخزين وقود متبق للجيش الأوكراني كان يستخدم لإمداد الوحدات في الجزء الأوسط من البلاد”.

وأفادت الوزارة بانه منذ بدء الغزو، دمرت القوات الروسية أكثر من 260 طائرة مسيرة وأكثر من 1580 دبابة ومدرعات أخرى و204 أنظمة أسلحة مضادة للطائرات.