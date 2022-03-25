أيرلندا.. إجلاء وزير من أحد الأبنية بعد الاشتباه بسيارة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 25 - مارس - 2022 3:04 مساءً

افادت وكالة رويترز بأن عناصر الأمن في ايرلندا أنزلوا وزير خارجية البلاد “سيمون كوفيني” من على المنصة خلال كلمة كان يلقيها، الجمعة، في بلفاست، بعدما قال منظم الحدث انه تم الاشتباه بجهاز عثر عليه في سيارة مختطفة في موقف المكان الذي ينظم فيه الحدث.

في السياق، أبلغ احد المنظمين وكالة رويترز ان سائق السيارة امر تحت تهديد السلاح ان يقودها الى مكان الحدث في شمال بلفاست.

بعد ذلك، نُقل وزير الخارجية بعيدا من المكان، في سيارته الحكومية بعدما نزل عن المنصة، وفق ما نقل شاهد لرويترز.

واضاف الشاهد ان سائق السيارة المشتبه بها كان غارقا في دموعه، واعتذر من الحاضرين اذ انه أُجبر على قيادة السيارة الى الموقع.

الى ذلك، اشارت روينرز الى ان الأمن وخدمة الشرطة في شمال ايرلندا يحققون حاليا في الحادثة، لافتة الى ان الجميع اضطر الى مغادرة المبنى.