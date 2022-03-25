معلومات استخباراتية: الصواريخ الروسية فشلت بنسبة 60٪ في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 04:09 مساءً - في تفسير للتقدم البطيء للغزو الروسي، أفاد ثلاثة مسؤولين أميركيين بأن الصواريخ الروسية فشلت بنسبة تصل إلى 60٪ في أوكرانيا.

ومنذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في 24 فبراير، فشلت القوات الروسية في تحقيق أهداف أساسية مثل تحييد القوات الجوية الأوكرانية.

المسؤولون الأميركيون، الذين تحدثوا لوكالة رويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المعلومات، لم يقدموا أدلة تدعم التقييم ولم يكشفوا عن السبب الدقيق وراء ارتفاع معدلات فشل الصواريخ الروسية. ولم يتسن للوكالة التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

وعلى الرغم من أن رويترز لم تتمكن من تحديد معدل الفشل الدقيق لصواريخ كروز التي يتم إطلاقها من الجو، قال خبيران قابلتهما الوكالة إن أي معدل فشل بنسبة 20٪ أو أكثر سيعتبر مرتفعًا.

ويقول الكرملين إن ما يسميه “عملية عسكرية خاصة” هو مخطط له وأن روسيا ستحقق كل أهدافها. ويصور الولايات المتحدة وكل من يعارض مزاعمه على أنه “إمبراطورية أكاذيب” أطلقت العنان لحرب إعلامية على روسيا.

وامتنع ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن التعليق على الفور واقترح على رويترز الاتصال بوزارة الدفاع التي لم ترد على الفور على مكالمات هاتفية وطلب كتابي للتعليق.

وفي الأيام الأخيرة، أشادت وزارة الدفاع الروسية بالكفاءة المهنية وتكنولوجيا الصواريخ للقوات المسلحة، وقالت إن “الحديث عن الإخفاق دعاية مضللة يوزعها أعداء روسيا وعلى رأسهم الولايات المتحدة”.

وكان مسؤولو دفاع أميركيون قالوا للصحفيين هذا الأسبوع إن البنتاغون يقدر أن روسيا أطلقت أكثر من 1100 صاروخ من جميع الأنواع منذ بدء الحرب.

ولم يذكر المسؤولون حتى الآن عدد الذين أصابوا أهدافهم وعدد الذين فشلوا في القيام بذلك.

ونقلاً عن المخابرات الأميركية، قال ثلاثة مسؤولين أميركيين إن الولايات المتحدة قدرت أن معدل فشل روسيا يختلف من يوم لآخر، ويعتمد على نوع الصاروخ الذي يتم إطلاقه، وقد يتجاوز أحيانًا 50٪ بينما قال اثنان منهم إنها وصلت إلى 60٪.

وقال أحد المسؤولين إن المعلومات الاستخباراتية أظهرت أن معدل فشل صواريخ كروز الروسية المطلقة من الجو يتراوح بين 20٪ و 60٪.

وشوهدت روسيا تنشر نوعين من صواريخ كروز التي تطلق من الجو في أوكرانيا، وهما Kh-555 و Kh-101 ، وفقًا لمشروع الدفاع الصاروخي التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

ويمكن أن تشمل حالات الفشل أي شيء من فشل الإطلاق إلى فشل صاروخ في الانفجار عند الاصطدام.

وتعتقد الولايات المتحدة أن روسيا أطلقت صواريخ كروز جوية من المجال الجوي الروسي في وقت سابق من هذا الشهر عندما هاجمت قاعدة عسكرية أوكرانية بالقرب من الحدود البولندية.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين لرويترز إن هناك معدل فشل مرتفع بشكل خاص خلال هذا الهجوم، وأسفرت الغارة عن مقتل 35 شخصًا، وفقًا للسلطات الأوكرانية.

وكانت الهجمات الصاروخية سمة من سمات الغزو الروسي، حيث أعلنت روسيا عن توجيه ضربات ضد أهداف عسكرية بما في ذلك مستودعات الأسلحة.

وأودى الغزو بحياة الآلاف وشرد ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة.