بعد اقتراح التسوية.. أردوغان يصف زيلينسكي بـ”القيادة ذكية”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - مارس - 2022 2:17 مساءً

في وقت ترفضت تركيا فرض عقوبات على روسيا، أشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، بتصريحات نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن الحاجة إلى إجراء استفتاء للتوصل إلى حلول وسط مع روسيا، واصفا إياه بـ “القيادة الذكية”.

وقال أردوغان، في تصريح للصحفيين، أثناء عودته من قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن تركيا لا تستطيع فرض عقوبات على روسيا بسبب احتياجاتها من الطاقة والتعاون المشترك.

وكان الرئيس الأوكراني، قد قال يوم الاثنين إن أي تنازلات يتم الاتفاق عليها مع روسيا لإنهاء الحرب ستحتاج إلى التصويت عليها في استفتاء.

وصرح أردوغان بأنه سيجري اتصالات منفصلة مع نظيريه الأوكراني والروسي في الأيام المقبلة لتقييم القمة.

وبينما تدعم أنقرة أوكرانيا وتنتقد روسيا، عارض أردوغان فرض بلاده عقوبات على موسكو، قائلا: “نشتري ما يقرب من نصف الغاز الطبيعي الذي نستهلكه من روسيا. كما نبني محطة أكويو للطاقة النووية مع روسيا. لا يمكننا تنحية ذلك جانبا”.

وأضاف: “لذلك لا يوجد شيء يمكن القيام به بهذا الصدد. يجب أن نحافظ على تعاملنا بحساسية تجاه هذه القضية. أولا، لا يمكنني ترك شعبي في برد الشتاء. ثانيا، لا يمكنني إيقاف صناعتنا. يجب أن ندافع عن هذا”.

وتابع: “المفاوضون الأوكرانيون والروس تمكنوا من الاتفاق على أربع من أصل ست قضايا رئيسية تجري مناقشتها خلال محادثات السلام، لكن الخلافات الإقليمية بشأن منطقة دونباس الشرقية وشبه جزيرة القرم ما تزال قائمة”.