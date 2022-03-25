“لن ندفع ثمن الحرب”.. دولة ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - مارس - 2022 1:56 مساءً

“طلبات زيلينسكي تتعارض مع مصالحنا”، بهذه الكلمات أعلن رئيس الوزراء المجري، اليوم الجمعة، رفض بلاده تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ودعم العقوبات على قطاع الطاقة الروسي. وذلك بعد طلب وجهه رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في اجتماع لزعماء الإتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن طلبات زيلينسكي “تتعارض مع مصالح المجر”، وأن العقوبات على قطاع الطاقة الروسي “ستعني أن الاقتصاد المجري سيتباطأ ثم يتوقف في غضون لحظات”.

وجاء الرفض المجري بعد أن خاطب زيلينسكي يوم الخميس اجتماعا لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، موجها كلامه على وجه التحديد لأوربان، الذي تعتبر بلاده أقرب حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتن في الاتحاد الأوروبي.

ووجه زيلينسكي كلامه لأوربان، قائلا: “اسمع فيكتور، هل تعرف ما يحدث في ماريوبول؟ أريد أن أكون منفتحا مرة واحدة وإلى الأبد، يجب أن تقرر بنفسك ما هو موقفك”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.

ورفضت المجر، وحدها من بين دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لأوكرانيا، تزويد جارتها بالأسلحة، ورفضت السماح لشحنات الأسلحة بعبور حدودها إلى أوكرانيا.

ويوم الجمعة، قال أوربان إن 85 بالمئة من الغاز المجري وأكثر من 60 بالمئة من نفطها يأتي من روسيا، وأن منع صادرات الطاقة الروسية سيجبر المجريين على “دفع ثمن الحرب”.