بعد اتهامها بـ”استخدام قنابل فسفورية” في أوكرانيا.. كيف ردّت موسكو؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد تصريحات أوكرانية اتهمت روسيا باستخدام قنابل فسفورية في أوكرانيا، رد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قائلا: “لم تنتهك روسيا أي اتفاق دولي”، وفقما نقلت “فرانس برس”.

واعتبر بيسكوف حديث الولايات المتحدة عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا “حيلة لصرف الانتباه عن المسائل المحرجة لواشنطن”.

وأضاف: الجيش “سيقدم مقترحات إلى الرئيس فلاديمير بوتن بشأن تعزيز روسيا لدفاعاتها ردا على قيام حلف شمال الأطلسي بتعزيز جناحه الشرقي”.

وتابع: “لا يوجد موقف رسمي بشأن ما إذا كانت موسكو ستعيد بناء البلدات والمدن الأوكرانية مثل ماريوبول”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قال يوم الاثنين إن الاتهامات الروسية بأن كييف تملك أسلحة بيولوجية وكيميائية زائفة، وتوضح أن الرئيس بوتن يفكر في استخدامها في حربه ضد أوكرانيا.