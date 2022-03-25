معركة مأرب.. التحالف يحرر 8 كلم من الحوثيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

في واحدة من أشرس الهجمات على محافظة مأرب اليمنية، فشلت ميليشيا الحوثي المدعوم من إيران في تحقيق أي مكاسب عسكرية اليوم الجمعة. إذ تمكن الجيش الوطني اليمني في عملية عسكرية نوعية، مسنوداً بالمقاومة من تحرير 8 كيلومترات في منطقة العكد الرملي على امتداد جبل البلق الشرقي جنوب مأرب، واستعاد أسلحة وذخائر خفيفة ومتوسطة.

وفي هذا الإطار، تستمر العملية بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية نحو عمق مديرية الجوبة، وقد تكبدت فيها الميليشيات خسائر كبيرة، بحسب ما افادت مصادر عسكرية لـ “العربية”.

وشهدت الساعات الماضية الجبهات الغربية لمحافظة مأرب امتداداً إلى الجنوب الشرقي معارك عنيفة استخدمت فيها الميليشيا رتلا من العربات المدرعة وأنساق متتالية من عناصرها.

ففي جبهة الكسارة غرب مأرب، حاول الحوثيون وبعد قصف مدفعي مكثف التقدم إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة، لكنهم أُجبروا على التراجع تحت نيران المدفعية، مخلفين عناصرهم التي تسللت بين قتيل وأسير.

وأفاد مصدر عسكري بأن الميليشيا قصفت أطراف البلق الغربي والمواقع الممتدة بين صرواح والمشجح لتشتيت دفاعات الجيش الوطني والهجوم من منطقة لعيرف جنوباً.

وأضاف المصدر أن 4 أنساق متتالية من عناصر الميليشيا تم التعامل معهم وتدمير عتادهم المدرع بإسناد مباشر وفاعل من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي استهدفت تجمعات وتعزيزات الحوثيين في مواقع متفرقة من الجبهتين الغربية والجنوبية.