شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستهين بدعوات إقصائها من مجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قللت روسيا، اليوم الجمعة، من دعوات إقصائها من “مجموعة العشرين G20″، وقال الكرملين: “لن يحدث شيء مروع”، وفقًا لـ”اسكاي نيوز”.
وكانت الصين قد علقت على دعوات إقصاء روسيا من “مجموعة العشرين G20″، مؤكدة أنه لا يحق لأي عضو إقصاء عضو آخر
ووصفت بكين روسيا بأنها “عضو مهم” في مجموعة العشرين بعد أن أثارت واشنطن احتمال استبعاد موسكو من المجموعة عقب غزوها لأوكرانيا.
وانضمت البرازيل، اليوم، إلى قائمة الدول التي تعارض إقصاء روسيا من مجموعة العشرين.
فيما ترفض المجر دعوة أوكرانيا للسماح بعبور إمدادات الأسلحة عبر أراضيها وحظر النفط والغاز الروسي.
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