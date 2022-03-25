شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 115 طائرة.. أوكرانيا تكشف حصيلة الخسائر الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا أن خسائر القوات الروسية في الأفراد منذ اندلاع الحرب قبل شهر بلغت ما يقرب من 16 ألفا و100 جندي.

جاء ذلك في بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في صفحتها على موقع فيسبوك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال البيان إن تم تدمير 561دبابة قتالية و115 طائرة حربية، روسية، متابعا أن إجمالي الخسائر التقريبي للقوات القتالية لدى العدو في الفترة من 24شباط/فبراير الماضي وحتى اليوم الخامس والعشرين من آذار/مارس، تضمنت قرابة 16ألفا و100 جندي و561 دبابة و1625عربة قتالية مدرعة و291 منظومة مدفعية و90 منظومة راجمات صواريخ متعددة و49وحدة دفاع جوي و115طائرة حربية و125طائرة مروحية ".

وأضاف: "تضمنت الخسائر أيضا 1089عربة و5سفن و72شاحنة صهريج وقود و53 طائرة مسيرة تكتيكية و18وحدة من المعدات الخاصة".

كان مكتب المدعي العام الأوكراني أصدر في وقت سابق اليوم الجمعة بيانا عبر تطبيق تيليجرام جاء فيها " حتى صباح اليوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، قتل 135طفلا في أوكرانيا بسبب العدوان المسلح لروسيا".

وبين: "كما أصيب 184 طفلا آخرون "، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم)، ويتعذر التحقق من مصادر مستقلة بشأن البيانات التي تصدرها روسيا أو أوكرانيا.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعلن في العشرين من الشهر الجاري إن 902 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 1459 آخرون جراء الحرب في أوكرانيا.