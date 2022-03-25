انت الان تتابع خبر سكالوني: ميسي قد يلعب آخر مباراة له في الأرجنتين اليوم والان مع التفاصيل

وقال سكالوني، "بالتأكيد يمكن أن نلعب آخر مباراة هنا ويمكنه أن يقول ميسي وداعا للأرجنتين بأفضل طريقة ويأمل أن يكون المستقبل أفضل".

كان من المتوقع أن يغيب ميسي عن مواجهة فنزويلا بعد أن فشل في الوصول إلى تشكيلة باريس سان جيرمان يوم المباراة أمام موناكو – الخسارة 0-3 – بسبب الأنفلونزا. ومع ذلك، تدرب قائد المنتخب الوطني بشكل طبيعي مع زملائه في الأرجنتين هذا الأسبوع وسيكون أحد الأسماء الأولى في قائمة الفريق.

واضاف، "ليو جيد، لقد تدرب بشكل طبيعي وهو جاهز للعب. ليو مرتاح للغاية في المنتخب الأرجنتيني".

وتواجه الأرجنتين، التي تأهلت بالفعل لكأس العالم 2022 في قطر، فنزويلا والإكوادور في آخر مباراتين تصفيات.

في حين أن مواجهة فنزويلا ستقام في الأيقونة بومبونيرا في بوينس آيرس، سيستضيف ملعب مونومينتال بانكو بيتشينشا في جواياكيل ، الإكوادور والأرجنتين.

من المؤكد أن ميسي سيبدأ ضد فنزويلا لأن هذه ستكون المرة الأخيرة التي ستلعب فيها الأرجنتين أمام جماهيرها قبل أن يتحول تركيزهم إلى كأس العالم FIFA.