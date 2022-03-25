مصر.. وفاة فنان كبير بعد صراع مع المرض

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية: "تأكيد خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة جاء بعد أنباء غير صحيحة حول وفاته نفتها ابنته الإعلامية هبة حلاوة أول أمس، والتي قالت فيها إن الحالة الصحية لوالدها خطرة للغاية، وإنه يتواجد على جهاز تنفس صناعى، بالإضافة إلى دخوله في حالة غيبوبة".



والفنان أحمد صلاح رجب رمضان حلاوة المشهور باسم أحمد حلاوة من مواليد 7 كانون الثاني، 1949 وهو ابن شقيق الفنان فايز حلاوة، وحصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 197.

