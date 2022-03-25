انت الان تتابع خبر برشلونة يكشف حقيقة منافسة ريال مدريد على صفقة 'مبابي' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفى برشلونة ما تردد عن محاولته التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويرفض اللاعب كل محاولات تجديد عقده ويرتبط بشكل كبير بالانتقال لريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد ذكرت أن برشلونة دخل في صراع مع ريال مدريد للتعاقد مع مبابي الذي يبلغ من العمر 23 عاما.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن مصادر من برشلونة قولها إن النادي لم يجر أي اتصال مع كيليان مبابي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن برشلونة دخل حيز التنفيذ وكشفت أن المصدر يأتي من باريس سان جيرمان نفسه الذي كان سيتلقى نبأ أن نادي برشلونة هو الآن الثالث في الخلاف بعد نادي مدريد والنادي الباريسي.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يضع هالاند كأولوية، على الرغم من المطالب الاقتصادية العالية للمهاجم النرويجي، كما أن برشلونة يراقب وضع النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول.

من جهتها قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن نبأ محاولة برشلونة التعاقد مع مبابي هو تسريب من جانب باريس سان جيرمان في محاولة لخلط الأوراق، في محاولة يائسة من النادي الفرنسي الذي يقترب من خسارة مبابي مجانا.

وقدم ريال مدريد ثلاثة عروض للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو لكن باريس سان جيرمان رفض الرد على عروض الميرنغي.

وأوضحت ”ماركا“ أن العلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة تبدو سلسة، لكن إذا كان تدخل البلوغرانا في صفقة مبابي صحيحًا، فإن هذا من شأنه أن يوتر الأمور بين الناديين.