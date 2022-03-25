شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: تدمير 204 منظومات دفاع جوي و261 مسيرة و1587دبابة أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن قواتها دمرت 204 منظومات للدفاع الجوي و261 مسيرة أوكرانية و1587دبابة منذ بدء العملية العسكرية.

وأوضحت أنه تم قصف مستودع للوقود في ضواحي كييف باستخدام صواريخ مجنحة من طراز كاليبر، وتدمير ٥١ منشأة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء ممرا آمنا لخروج 67 سفينة أجنبية من الموانئ الأوكرانية.

فيما كشف الانفصاليون في دونيتسك، عن مقتل 58 عسكريا أوكرانيا خلال المعارك على خطوط التماس في 24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن قرار قمة النيتو مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا يؤكد رغبة الحلف باستمرار النزاع.

من ناحية أخرى أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، توقف تقدم القوات الروسية عمليا في مناطق عدة لافتقارها للموارد اللازمة.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية، أن أوروبا عازمة في مجموعة الدول السبع على مواءمة العقوبات ضد روسيا والتأكد من تطبيقها بصرامة، وأنه لن يم السماح بأي تحايل لتجنب تجفيف الموارد التي استخدمها بوتين لتمويل حربه، واتخاذ المزيد من التدابير ضد روسيا إذا لزم الأمر.