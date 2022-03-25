شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. روسيا تدمر أكبر قواعد إمدادات الوقود الأوكرانية قرب كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أذاعت قناة العربية مشاهد متداولة لتدمير أكبر قواعد إمدادات الوقود الأوكرانية قرب كييف بصواريخ كروز ، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية. ولم تعلن الحكومة الأوكرانية حتى الآن عدد القتلى والجرحى أو حجم الخسائر بعد القصف. وأتم الغزو الروسي لأوكرانيا شهرًا كاملاً منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب، فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.

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