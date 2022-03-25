شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المفوضية الأوروبية: 3 ملايين لاجئ أوكراني نصفهم من الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن 3 ملايين لاجئ نصفهم من الأطفال فروا من أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يتم تخصيص مبالغ طائلة لدعمهم.

وأوضحت أن أوروبا ستواصل تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الأمن والطاقة، مشيرة إلى أن التنسيق بين أوروبا والولايات المتحدة سيمكن من مواجهة التحديات في مسائل استراتيجية.

يأتي هذا في الوقت الذي، أعلنت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشكيل فريق عمل لخفض الاعتماد على الغاز الروسي.

فيما أكدت شرطة مدينة خاركيف، مقتل 4 مدنيين وإصابة 3 بقصف صاروخي روسي على مستوصف في حي أوسنوفيانسكي، وإسقاط طائرتين روسيتين وصاروخا باليستيا ودمرنا عددا من الدبابات على الجبهة الغربية.

وأضافت أن القوات الروسية شنت 55 غارة جوية و240 عملية قصف على أحياء المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية.