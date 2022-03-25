شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع.. “برنت” عند 118.5 دولارًا للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد انقسام دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر نفطي على روسيا، بينما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الإفراج عن المزيد من النفط من المخزون لتهدئة الأسواق، وفقًا لـ”العربية”.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 118.57 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجعت 2.1% في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا أو 0.4% إلى 111.87 دولارًا للبرميل بعد خسارتها 2.3% في الجلسة السابقة.

ويتوقع أن يحقق كلا العقدين أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع، إذ يتجه “برنت” لتحقيق قفزة 10%، في حين يتجه “غرب تكساس الوسيط” لارتفاع 7% بعد مخاوف أكبر من حدوث أزمة في الإمدادات تسبب فيها تفكير الاتحاد الأوروبي في مقاطعة النفط الروسي في وقت سابق من الأسبوع.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تسجيل أكثر 30 يومًا تقلبًا في أسعار النفط منذ يونيو 2020.