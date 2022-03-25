اليابان تجمد أصول 25 مواطناً روسياً إضافياً

25 مارس , 2022
موسكو: ذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان اليوم الجمعة، أن اليابان ستجمد أصول 25 مواطناً روسياً إضافياً، وستحظر الصادرات إلى 81 منظمة روسية.
وقال وزير الخارجية فوميو كيشيدا إن اليابان ستتخذ خطوات لحرمان روسيا من وضع البلد الأكثر تفضيلاً من الناحية التجارية، فضلاً عن حرمانها من مراوغة العقوبات المالية عبر استخدام أصول رقمية.
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