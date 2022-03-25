قوات أوكرانية تستعيد بلدات حتى مسافة 35 كيلومتراً شرق كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 مارس 2022

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن قوات أوكرانية، تمكنت من استعادة بلدات حتى مسافة 35 كيلومتراً شرق كييف، من القوات الروسية.



وفي بيان، تم تحديثه اليوم الجمعة، ذكرت الوزارة أن "الهجمات المضادة الأوكرانية وتراجع القوات الروسية عن خطوط الإمداد الممتدة بشكل مفرط، سمحت للقوات الأوكرانية باستعادة بلدات ومواقع دفاعية، حتى 35 كيلومتراً شرق العاصمة.

وأضافت الوزارة أن قوات أوكرانية ربما تواصل محاولة دفع القوات الروسية، للتراجع، باتجاه مطارهوستوميل شمال غرب كييف.

وتابعت الوزارة أن "القضايا اللوجستية والمقاومة الأوكرانية، تبطئ أيضاً المحاولات الروسية لتطويق مدينة ميكولايف الجنوبية، أثناء محاولتها التقدم نحو مدينة أوديسا الساحلية الرئيسية".

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة أن بعض وحدات القوات الروسية بدأت في الانسحاب إلى خلف الحدود الروسية بعد خسارة أكثر من نصف أفرادها.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار رفيع المستوى للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا شهره الثاني، أصبحت خطوط المواجهة بين الجانبين "مجمدة عملياً".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية قتلت 135 طفلاً منذ بدء الهجوم الروسي على البلاد قبل شهر.