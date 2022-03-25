الأردن يشهد قمة رباعية عربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 مارس 2022

قال مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيزور المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الجمعة.



وأوضح المصدر، أن الرئيس السيسي، سيلتقى خلال زيارته العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، لبحث عدد من قضايا المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد قمة رباعية تشمل عاهل الأردن والرئيس المصري وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

يأتي ذلك في ظل تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، حيث شهدت الدول الثلاث عقد عدة قمم لقادة الدول بجانب مسؤولي البلدان الثلاثة السنوات الماضية.