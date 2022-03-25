هل يمكنني شراء تذكرة اليوم؟… أبرز الأسئلة عن مباراة مصر والسنغال على موقع "تذكرتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دعاء الفولي:

في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، يلعب المنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش مباراة فاصلة أمام منتخب السنغال، والتي من شأنها تسهيل ذهاب المنتخب الوطني إلى كأس العالم حال فوزه بمباراة أخرى أمام السنغال في التاسع والعشرين من مارس الجاري.

وتُقام المباراة داخل ستاد القاهرة الدولي، ورغم تبقي ساعات قليلة على المباراة، مازالت أسئلة الجمهور تتوارد على مواقع "تذكرتي"، الموقع الرسمي لحجز تذاكر المباراة، ويرصد الخليج 365 إجابات أهم تلك الأسئلة.

في البداية هناك أسئلة من المتابعين عن إمكانية إحضار تذكرة للمباراة في نفس اليوم، ويجيب الموقع أنه يمكن شراء تذكرة في نفس اليوم المباراة طالما هناك تذاكر متاحة، ولكن يجب الحصول عليها من أحد منافذ الخدمة المُعتمدة.

سؤال آخر يجيب عليه الموقع، وهو "ماذا يحدث إذا فقد أحدهم تذكرة الدخول"، ويقول الموقع إنه يمكن إعادة طباعتها مرة أخرى من أحد منافذ البيع المُعتمدة من خلال تقديم بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري.

أما عن سؤال متى يتم فتح البوابات، فعادة ما يحدث ذلك من الثانية أو الثالثة عصرا على أقصى تقدير وحتى السابعة مساء حيث يتم إغلاقها بعد ذلك.



وأجاب الموقع أيضا على سؤال الأشياء الممنوع إحضارها في المباراة، وهي "وصلات الشاحن.. السماعات.. القداحات/ الولاعات.. الآلات الحادة.. زجاجات المياه.. العطور والبخاخات والطعام والألعاب النارية وأخيرا المشروبات الكحولية".

وأخيرا كان من الأسئلة الشائعة سؤال عن عُمر الأطفال الذين يجب إحضار تذاكر لهم، وأجاب الموقع أن أي فرد في العائلة يزيد عمره عن 12 عاما يجب أن يسجل في الموقع ليحصل على تذكرته، أما الأعمار من 3 حتى 12 عاما فيمكن أن يتم إضافتهم لتذكرة أحد البالغين.