وزير الأوقاف يفتتح 5 مساجد جديدة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية-هبة القصاص:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن افتتاح 5 مساجد جديده، اليوم الجمعة، في حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وقيادات مديرية الأوقاف بالشرقية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الأوقاف أمام عددا من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية في قاعة المؤتمرات بالديوان العام بمدينة الزقازيق بمحافظة، قبل أن يغادر الوزير ومحافظ الشرقية إلى أداء صلاة الجمعة.

وأدى الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم وكيل مديرية أوقاف الشرقية، خطبة الجمعة والتي تحمل عنوان "تكافل المجتمع.. وحقوق الوالدين وذلك بمسجد الحاج عبد الرازق، بقرية شبرا صورة التابعة لمركز ديرب نجم، وهو أحد المساجد الخمس الحديدة

أوضح وزير الأوقاف أن اليوم الجمعة يشهد افتتاح 64 مسجدا بمختلف مديريات الأوقاف بالجمهورية، منهم 59 مسجد جديدا علاوة على 5 مساجد إحلال وتجديد وصيانة ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه منذ منتصف العام الماضي الي 777 مسجدا، منهم 658 مسجدا جديدا و119 مسجد صيانة وترميم.