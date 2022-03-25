تونس تحتضن ورشة عمل بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا... التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - انطلقت أمس الثلاثاء بتونس العاصمة اشغال ورشة العمل حول قائمة المؤشرات المتعلقة بالرصد والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا التي تنتظم في إطار شراكة بين مجلس أوروبا، والمجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الانسان ومنظمة لا سلام دون عدالة، وبدعم من "برنامج تعزيز التعاون الاقليمي في مجال حقوق الانسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" برنامج الجنوب الرابع، وهو برنامج مشترك بين الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا.

وتهدف هذه ورشة التي تستمر على امتداد ثلاثة ايام الى جمع مختلف الاطراف الفاعلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا قصد إعداد المؤشرات العامة والخاصة التي ستمكن شتى الفاعلين فيما بعد من أن يتوفروا على وثيقة موحدة تساعدهم على رصد ضحايا التجار بالبشر في ليبيا والتعرف عليهم.

وجاء في وثيقة تقديم الورشة ان عمليتي الرصد والتعرف على ضحايا التجار بالبشر تعد مرحلة مفصلية وضرورية في مكافحة جرائم الاتجار من أجل ضمان الحقوق الأساسية للضحايا وتأمين تمتعهم بالتعهد المناسب.

ويذكر أن مسار التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر معقد جدا حيث يتطلب بحوثا معمقة وإجراءات موحدة يعتمدها مختلف المتدخلين باعتبار أن أغلب الضحايا عادة ما يكونون في وضعيات نفسية هشة بالاضافة إلى عدم درايتهم بأنهم ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر.

وفي هذا الشأن تقوم السلطات المختصة عبر مسار التعرف عبر البحث والتقييم لمختلف الظروف التي يمكن من خلالها اعتبار شخص ما ضحية الاتجار بالبشر وهو ما يؤكد أهمية إعداد قائمة المؤشرات المتعلقة بالرصد والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا التي ستضمن عملية الرصد والمتابعة المناسبة للضحايا من قبل الجهات المؤهلة للقيام بذلك.