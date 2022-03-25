تخفيض الاعتماد على روسيا.. 15 مليار متر مكعب من الغاز المسال الأميركي الى أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة ستعمل على تزويد اسواق الاتحاد الاوروبي بحوالي ١٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال،فيما تحاول اوروبا خفض اعتمادها على واردات الغاز الروسي، وفق البيت الأبيض.

الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيسة اللجنة الاوروبية “اورسولا فون دير” سيعلنان الجمعة عن خطة مشتركة لتخفيض الاعتماد الاوروبي على مشتقات الوقود الأحفوري الروسي، في ضوء غزو أوكرانيا.

في السياق، ستعمل اللجنة الاوروبية أيضا مع دول الاتحاد الاوروبي لضمان انها ستتلقى ٥٠ مترا مكعبا اضافية من الغاز الطبيعي المسال حتى ٢٠٣٠ عل الأقل. ولم يتضح ان كانت هذه الكميات ستضاف الى الـ٢٢ متر مكعب من صادرات الولايات المتحدة الى السوق الاوروبية العام الماضي.

وفي وقت سابق، خلصت الجهود الى تأمين مزيد من الغاز الطبيعي المسال، بعد محادثات مع عدد من الدول المصدّرة، ما أدى الى تلقي ١٠ مليار متر مكعب من الوقود في كانون الثاني.

يذكر أن حوالي ١٠ بالمئة من احتياجات اوروبا للغاز تلبّى من الانتاج المحلي، بينما تزود روسيا حوالي ٤١ بالمئة من باقي احتياجات الاتحاد الاوروبي .

في هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستزود الاتحاد الأوروبي بمزيد من الغاز الطبيعي المسال لمساعدته على تقليل اعتماده على إمدادات الغاز الروسية.

وذكر بايدن في بيان “اتفقنا اليوم على خطة مشتركة لتحقيق هذا الهدف مع تسريع تقدمنا نحو مستقبل آمن للطاقة النظيفة”،مشيرا الى ان هذه المبادرة تركّز على قضيتين أساسيتين إحداهما تساعد أوروبا على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي بأسرع ما يمكن والثانية تتعلق بتقليل الطلب الأوروبي على الغاز بشكل عام.