واشنطن تعد الدول الأوروبية بالغاز.. وبايدن قلق: العالم سيواجه نقصا في الغذاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - مارس - 2022 12:35 مساءً

أعلنت ألمانيا، خفض الاعتماد على النفط الروسي اعتبارا من يونيو المقبل، كما أعلنت عن توقف الاعتماد على الفحم الروسي بحلول الخريف.

وكانت ألمانيا قالت أمس، إنها تنظر في مسألة إبقاء منشآت الطاقة العاملة بالفحم مفتوحة لفترة أطول من أجل ضمان أمن الطاقة، حسبما أعلنت الحكومة، في وقت يثير الغزو الروسي لأوكرانيا هواجس بشأن إمدادات الكهرباء.

وأضافت أنها ستخفض استخدام الغاز في توليد الكهرباء عن طريق “احتمال إبقاء منشآت الطاقة العاملة على الفحم، كإجراء أمني احتياطي لفترة أطول”.

وكذلك، أفادت معلومات صحفية أن هناك اتفاق مرتقب حول تزويد واشنطن للدول الأوروبية بالغاز المسال.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز، ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستعزز إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، لا شك في أن الحرب في أوكرانيا أربكت معظم الدول وخلقت أزمة غذائية خاصة فيما يخص المواد الأولية كالقمح والزيت… لذلك حلّ ملف أزمة الغذاء العالمية بشكل قوي على طاولة مناقشات مجموعة السبع أمس، حيث قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن العالم سيواجه نقصاً حقيقياً في الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتركزت نقاشات القادة في بروكسل على كيفية زيادة الإنتاج الزراعي لتعويض النقص الحاصل في السلع الغذائية حيث تعتبر كل من أوكرانيا وروسيا مصادر رئيسية للحبوب.

ودعا الرئيس الأميركي الدول إلى إزالة القيود التجارية المقيدة لصادرات الأغذية، قائلاً إن دولاً عدة تدفع ثمن العقوبات المفروضة على روسيا.