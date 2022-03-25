أردوغان يراهن على التعاون في مجال الغاز مع اسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - مارس - 2022 11:27 صباحًا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن التعاون في مجال الغاز الطبيعي من بين أهم الخطوات التي يمكن أن تتخذها تركيا وإسرائيل وسط محاولة لإصلاح العلاقات مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد يزور تركيا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال أردوغان إنه يعتقد أن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج لتركيا ستكون نقطة تحول في العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين البلدين وإن أنقرة مستعدة للتعاون في قطاع الطاقة.

وفي تصريح للصحفيين في رحلة العودة من قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال أردوغان: “قد يأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت أيضا وقد تكون هناك فرصة لبدء حقبة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية”.

وأضاف “أعتقد أن الغاز الطبيعي من أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها معا من أجل العلاقات الثنائية” لافتا الى أن تفاصيل التعاون ستناقش في وقت لاحق خلال زيارة وزيري الخارجية والطاقة التركيين لإسرائيل”.

وكانت كل من اسرائيل وتركيا توقعتا تحسّناً في العلاقات بين البلدين، بعد انقطاع 15 سنة بعدما ذهب الرئيس الاسرائيلي تركيا الشهر الماضي، في زيارة لإحياء العلاقات المتصدعة مع ​تركيا​، وذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس للدولة العبرية إلى تركيا منذ 2007.

وقبيل مغادرته ​إسرائيل​، لفت هرتسوغ، إلى أن “العلاقات بين إسرائيل وتركيا مهمة لإسرائيل ومهمة لتركيا، وللمنطقة بأسرها”. وشدد على أن “علاقة إسرائيل وتركيا شهدت فترات صعود وهبوط ولحظات صعبة في السنوات الأخيرة، سنحاول إعادة بناء العلاقات بطريقة مدروسة وحذرة”.

وكانت الزيارة مقرّرة قبل أسابيع من العملية العسكرية الروسية في ​أوكرانيا​، والتقى هرتسوغ خلالها نظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​. وتناول البحث بين هرتسوغ وأردوغان ملف واردات أوروبا من الغاز الذي إكتسب أهمية كبرى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.