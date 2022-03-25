معركة الوصول الى كييف.. القوات الأوكرانية تسيطر والروس يتراجعون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - مارس - 2022 11:16 صباحًا

تستمر العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد دخولها شهرها الثاني، وسط مقاومة كبيرة من قبل الجيش الأوكراني.

وأعلنت بريطانيا الجمعة، أن القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على بلدات شرقي العاصمة كييف وأن القوات الروسية التي كانت تحاول السيطرة على المدينة تتراجع مرة أخرى على خطوط الإمداد المنهكة.

ومن المتوقّع أن يزور الرئيس الأميركي جو بايدن بولندا للتعرف بشكل مباشر على أزمة اللاجئين إذ نزح ما يقرب من ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة من ديارهم، وفر أكثر من 3.6 مليون إلى الدول المجاورة منذ الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط.

وبعد شهر من الغزو، فشلت القوات الروسية في السيطرة على أي مدينة أوكرانية كبيرة. وجرى صد هجوم تعتقد الدول الغربية أنه كان يهدف إلى الإطاحة بسرعة بحكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي على أبواب كييف.

أمّا خطوط القتال هناك فتشهد جمودًا منذ أسابيع، حيث تهدد الطوابير العسكرية الروسية كييف من الشمال الغربي ومن الشرق. لكن في تحديث استخباراتي صدر اليوم الجمعة تحدثت بريطانيا عن هجوم أوكراني مضاد دفع الروس إلى التراجع.

وجاء في التحديث أن “الهجمات المضادة الأوكرانية وتراجع القوات الروسية عن خطوط الإمداد المنهكة أتاح لأوكرانيا إعادة السيطرة على البلدات والمواقع الدفاعية حتى 35 كيلومترا شرقي كييف”.

ورجحّ التحديث أن تحاول القوات الأوكرانية أيضا دفع الروس إلى الخلف على المحور الرئيسي الآخر الذي يهدد كييف من الشمال الغربي، بينما في الجنوب ربما لا تزال روسيا تخطط لمهاجمة ميناء أوديسا بعد التخلي عن جهود الاستيلاء على ميكولايف.

في السياق، اشار الجيش الأوكراني الى ان قواته تصد القوات الروسية التي تحاول شق طريقها إلى كييف. ولا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على مدينة تشيرنيهيف شمال شرقي كييف مما يعرقل تقدم موسكو صوب العاصمة.

وبسبب عدم قدرتها على الاستيلاء على المدن الأوكرانية لجأت روسيا إلى قصفها بالمدفعية والضربات الجوية. وميناء ماريوبول الشرقي تحت الحصار منذ الأيام الأولى للحرب. ويُعتقد أن عشرات الآلاف محاصرون هناك دون طعام أو دواء أو كهرباء أو تدفئة.

وفي جزء من المدينة استولى عليه الروس، قالت امرأة تنتظر في طابور لتلقي الإمدادات الغذائية لرويترز إن زوجها المصاب بالسكري دخل في غيبوبة وتوفي ودفن في مشتل للزهور.