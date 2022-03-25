المعارك تستعر.. روسيا تدمر أكبر مخزن وقود للجيش الأوكراني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:09 مساءً - بعد شهر من الغزو، تتبادل روسيا وأوكرانيا ضربات شديدة، حيث قالت البحرية الأوكرانية إنها أغرقت سفينة إنزال روسية كبيرة بالقرب من مدينة بيرديانسك الساحلية كانت تستخدم لجلب عربات مدرعة بينما زعمت روسيا أنها استولت على بلدة إيزيوم الشرقية بعد قتال عنيف.

ويقول مسؤولون غربيون وأوكرانيون إن القوات الأوكرانية تحرز تقدما في القتال. وتقول صحيفة “نيويورك تايمز” إن السؤال لم يعد إلى أي مدى تقدمت القوات الروسية بقدر ما إذا كان الأوكرانيون يدفعونهم إلى الوراء.

وحول العاصمة، كييف، ومناطق أخرى، حارب المدافعون الأوكرانيون القوات البرية لموسكو حتى وصلت إلى طريق مسدود، مما أثار مخاوف من أن الرئيس الروسي المحبط فلاديمير بوتين سوف يلجأ إلى الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية، حسبما تقول أسوشيتدبرس.

وفي هجوم مضاد حول كييف، أمر الجيش الأوكراني القادة من المستويات الأدنى بوضع استراتيجيات للرد بالطرق المناسبة لمناطقهم المحلية.

وشمل ذلك إرسال وحدات صغيرة من المشاة في مهام استطلاعية للعثور على القوات الروسية التي انتشرت بداخل القرى القريبة من العاصمة والاشتباك معها، حسبما قال جندي مشارك في تلك المهام لصحيفة نيويورك تايمز.

وفي معركة حاسمة واحدة على الأقل في إحدى ضواحي كييف، حيث اقتربت القوات الروسية إلى أقرب نقطة من العاصمة، استمرت معارك شوارع ضارية، الخميس، ولم يتضح ما إذا كانت أوكرانيا قد استعادت أي أرض. ومن الصعب تحديد المكاسب المؤكدة على الأرض أو التحقق منها، وفقا للصحيفة الأميركية.

و في وقت سابق أشعل القتال العنيف العديد من الحرائق في البلدات حول كييف لدرجة أن المدينة كانت محاطة بضباب أبيض من الدخان. لكن القوات الأوكرانية لم تتمكن من إثبات سيطرتها على القرى أو البلدات التي احتلها الجيش الروسي في السابق.

وقال نائب قائد شرطة إيربين، أولكسندر بوغاي، إن الجنود الروس ما زالوا في البلدة، ويحتلون عدة مناطق ويقاتلون القوات الأوكرانية، وهو الأمر الذي يستمر منذ شهر تقريبا.

وأضاف: “هناك انفجارات ضخمة ودخان كثير. المدنيون محاصرون في الأقبية. لا أعرف بالضبط ما يحدث”.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات دمرت في هجوم صاروخي أكبر موقع لتخزين الوقود للجيش الأوكراني الذي يقع خارج كييف.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، إن الضربة وقعت مساء الخميس باستخدام صواريخ “كاليبر” أطلقت من البحر.

وأضاف كوناشينكوف أن المستودع كان يستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في وسط البلاد.

وأفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني بأن الممرات الإنسانية ستفتح اليوم من ماريوبول ومليتوبول إلى زاباروجيا.