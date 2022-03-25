إيقاف ست حالات ابتزاز إلكتروني لفتيات في بغداد وذي قار

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، أوقفت ست حالات ابتزاز الكتروني في محافظتي بغداد وذي قار، لنساء وفتيات من قبل أشخاص قاموا بتهديدهن بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يدفعن لهم مبالغ مالية أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة".وأضاف البيان، أن "مفارز المجتمعية، تمكنت من تحديد المبتزين والوصول إليهم، ومواجهتهم بأدلة الإدانة، واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، بعد أن تم حذف مضمون الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".

ودعت الشرطة وفق البيان، "المواطنين الى تأمين حساباتهم الإلكترونية، وبالأخص النساء والفتيات الى عدم التعويل على العلاقات الشخصية القائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، لأنها تتضمن الخداع، وبالتالي تؤدي الى مشاكل خطيرة".

