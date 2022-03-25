انت الان تتابع خبر موقف هازارد من الرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف النجم البلجيكي إيدين هازارد، من الرحيل عن صفوف فريق ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.



ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " ماركا " الإسبانية، فإن هازارد غير راضٍ عن وضعه الحالي مع النادي الملكي، ومع ذلك لا يفكر في الرحيل.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد حريص على بيع اللاعب صاحب الـ31 عاماً في نهاية الموسم الجاري، وذلك من أجل التخلص من راتبه المرتفع.



يذكر أن هازارد لعب هذا الموسم 877 دقيقة فقط (22 مباراة) وسجل هدف وصنع هدفين.