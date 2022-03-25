الارشيف / اخبار العالم

موقف هازارد من الرحيل عن ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر موقف هازارد من الرحيل عن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف النجم البلجيكي إيدين هازارد، من الرحيل عن صفوف فريق ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " ماركا " الإسبانية، فإن هازارد غير راضٍ عن وضعه الحالي مع النادي الملكي، ومع ذلك لا يفكر في الرحيل.

 

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد حريص على بيع اللاعب صاحب الـ31 عاماً في نهاية الموسم الجاري، وذلك من أجل التخلص من راتبه المرتفع.

يذكر أن هازارد لعب هذا الموسم 877 دقيقة فقط (22 مباراة) وسجل هدف وصنع هدفين.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا