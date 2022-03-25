صور لآثار حريق داخل سوق شعبي في بغداد تسبب بتضرر 220 محلاً

وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق بعدد من المحال التجارية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني كافحت حريقا اندلع بعدد من المحال التجارية ضمن منطقة بغداد الجديدة".



واضاف المصدر، أن"سبب الحريق تماس كهربائي في احد محال القصابة ادى الى اشتعال السوق المسقف المتكون من بسطيات بيع الخضار والملابس المستعملة ومحال العطور، ومن شدة الحريق التهمت النيران قوالب المبنى المنشأ حديثا المجاور لذلك السوق".

واشار الى انه "يقدر عدد البسطيات المتضررة ٢٢٠ بسطية ومحل، اضافة الى تضرر قالب البناء للبناية المجاورة، دون اضرار بشرية فقط اضرار مادية".