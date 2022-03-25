انت الان تتابع خبر تغيير توقيت مباراة المنتخب الوطني مع نظيره السوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الاتحاد الآسيوي أبرق ألينا رسالةً عاجلةً تضمنت قراره بإقامةِ مُباراة منتخبنا الوطني ونظيره السوري ضمن التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم ٢٠٢٢ بتوقيت مباراة منتخبي الإمارات وكوريا الجنوبية نفسه".



وأوضح الاتحاد العراقي، أن "مباراة منتخبنا الوطني وسوريا ستقام في ملعبِ راشد في الإمارات يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٢/٣/٢٩) في تمامِ الساعة الرابعة و(٤٥) دقيقةً بتوقيت بغداد".

