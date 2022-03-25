أغلبها من النساء.. القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات وسط بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "وفقاُ لمعلومات استخبارية دقيقة عن وجود عصابة تقوم بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة (الكرادة) ببغداد ، تم تشكيل فريق أمني من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري لمفارز استخبارات الفوج الأول مع مفرزة من نجدة الكرادة ، وبعد التحري وجمع المعلومات واستحصال الموافقة الاصولية من المحاكم المختصة ، تم مداهمة المكان المقصود الذي يتواجد فيه المتهمين وإلقاء القبض على اربعة نساء بالجرم المشهود".وأضاف، أنه "ضُبط بحوزة المتهمين 12 غرام من مادة الكرستال المخدرة باكياس صغيرة ، مادة الحشيشة ، 3 بايب زجاجي ، 4 موبايلات ، قداحة ، قنينة غاز ، 32 حبة مخدرة مختلفة الأنواع".

وأشار البيان أنه "وبعد الاعترافات الأولية للمتهمات بوجود شخصين يقومان بعملية النقل والترويج ، باشر الفريق الأمني المشترك بعد توفر معلومات حول المتهمين والتحري وجمع المعلومات بنصب كمائن مفاجئة ضمن المنطقة وإلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما 45 غرام من مادة الكرستال المخدرة ، ميزان الكتروني".



وتابع، "تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".