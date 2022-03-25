إجلاء 3300 شخص من مدن أوكرانية

كييف: قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك في وقت متأخر من أمس الخميس، إن أكثر من 3300 شخص تم إجلاؤهم من المدن الأوكرانية التي تتعرض لهجمات.

وغادر غالبيتهم أي ما يقرب من 2700 شخص، مدينة ماريوبول الساحلية إلى زابوريجيا بوسائل نقل خاصة.

وأضافت فيريشوك أن قافلة من المساعدات الإنسانية وحافلات إجلاء لم يسمح لها بالوصول إلى المدينة الساحلية المتنازع عليها بشدة لليوم الثالث على التوالي.

كما ذكرت نائبة رئيس الوزراء قائمة بها أكثر من 10 ممثلين للسلطات المحلية قيل إن تم أسرهم من قبل الوحدات الروسية، ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.

وفي الوقت ذاته، نقلت وكالة تاس الروسية عن مسؤول روسي قوله إن أعداداً إضافية من سكان دونباس تفر إلى منطقة روستوف الروسية بسبب فتح المزيد من الممرات الإنسانية التي تربط ماريوبول بروسيا.

وقال مشرع من مجلس الدوما الروسي للوكالة إن قيادة جمهورية دونيتسك الشعبية- المعلنة من جانب واحد- تشارك بنشاط في إجلاء سكان ماريوبول، والذين كانوا في أسوأ حال طوال هذه الأسابيع.

ولكن مجلس مدينة ماريوبول يتهم القوات الروسية بنقل آلاف السكان إلى روسيا رغماً عنهم، ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.