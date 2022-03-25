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انت الان تتابع خبر بينها القبض على متلاعبين بالأسعار.. وكالة الاستخبارات تحصي واجباتها المنفذة خلال أسبوعين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها، اليوم الجمعة، حصيلة واجباتها الأمنية المنفذة للفترة من 10 آذار الحالي لغاية يوم أمس.
وذكرت الوكالة في صورة توضيحية، أنها "ألقت القبض على 56 مخالفا من المتلاعبين بالأسعار، وكذلك تنفيذ 109 أوامر بحق مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، فضلاً عن تدمير ست مضافات".
وأدناه صورة توضح حصيلة الواجبات كاملةً: