بينها القبض على متلاعبين بالأسعار.. وكالة الاستخبارات تحصي واجباتها المنفذة خلال أسبوعين

وذكرت الوكالة في صورة توضيحية، أنها "ألقت القبض على 56 مخالفا من المتلاعبين بالأسعار، وكذلك تنفيذ 109 أوامر بحق مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، فضلاً عن تدمير ست مضافات".

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها، اليوم الجمعة، حصيلة واجباتها الأمنية المنفذة للفترة من 10 آذار الحالي لغاية يوم أمس.

محمد يوسف

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