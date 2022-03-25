بصواريخ مجنحة.. روسيا تعلن تدمير أكبر مستودع وقود للجيش الأوكراني

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، خلال موجز عقده اليوم الجمعة: "نُفّذت مساء يوم 24 مارس ضربات بعدد من صواريخ "كاليبر" المجنحة عالية الدقة المطلقة من البحر إلى قاعدة وقود في بلدة كالينوفكا قرب كييف، وتم تدمير أكبر قاعدة وقود متبقية لدى القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت لإمداد الوحدات العسكرية وسط البلاد بالوقود".وبين كوناشينكوف أن مجموعة القوات الروسية أحرزت خلال الليل الماضي تقدما لمسافة أربعة كيلومترات وأحكمت سيطرتها على قرى باتمانكا وميخايلوفكا وكراسني بارتيزان وستافكي وترويتسكوييه، وتواصل تقدمها على مواقع وحدات اللواء الـ25 للإنزال التابع للجيش الأوكراني.

وذكر المتحدث أن سلاح الجو الروسي استهدف خلال الليلة الأخيرة 51 موقعا عسكريا في أراضي أوكرانيا، منها مقرا قيادة ومستودعان للأسلحة والذخائر الصاروخية والمدفعية، و26 تحشدا لآليات حربية، وثلاث راجمات صواريخ ومنظومتان للدفاع الجوي من طراز "بوك إم-1"، وثلاثة مدافع من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى رادار إضاءة وتوجيه خاص بمنظومة "إس-300" الصاروخية.



وتابع كوناشينكوف أن مجموعة "صيادي الليل" التي تضم مروحيات "كا-52" و"مي-28 إن" دمرت بغاراتها الليلية 24 آلية حربية أوكرانية منها سبع دبابات وخمس مركبات مشاة قتالية وثلاث ناقلات جنود مدرعة.

ووفقا للمتحدث، أسقطت الدفاعات الجوية للجيش الروسي أربع طائرات مسيرة أوكرانية، لافتا إلى أن خسائر كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية بلغت 261 طائرة مسيرة و204 منظومات صاروخية مضادة للجو و1587 دبابة و163 راجمة صواريخ و636 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 1397 مركبة عسكرية.

