خطاب مهم من التعليم للمدارس الخاصة بشأن المصروفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا، للمديريات التعليمية بشأن إلزام المدارس الخاصة والدولية، بسداد نسبة 1% من إجمالي المصروفات في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في البريد، في ديسمبر من كل عام دراسي.

وبحسب الكتاب الدورى، وجهت الوزارة بما يلي منعًا للمساءلة القانونية:

- الالتزام بالمصروفات الدراسية هي إجمالي رسوم التعليم المحصلة من الطلاب قبل إجراء أي استقطاع منها، ما عدا الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى على الطلاب وهي (رسم رعاية النشء - رسم الالتحاق - صندوق تكريم الشهداء - نقابة المهن التعليمية - التأمين الصحي - صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) وأي قوانين تخطر بها الوزارة لضمها على مصروفات الطلاب.

- التزام المديريات والإدارات التعليمية بمراجعة الوضع مع المدارس الخاصة والدولية التابعة لإشرافها في ضوء أعداد الطلاب المقيدين في كل صف ومرحلة دراسية وتحديد نسبة الـ1% وفقًا للمصروفات المعتمدة لديها لكل صف ومرحلة دراسية بالمدارس وإرسال بيان لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بذلك للمديريات والإدارات التعليمية.

- اتخاذ ما يلزم نحو إحالة المدارس الخاصة والدولية المخالفة إلى لجنة شئون التعليم الخاص والدولي بالمديريات والادارات لإعمال شئونها في ضوء أحكام القرار الوزاري 420 لسنة 2014.