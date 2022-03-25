أوكرانيا للولايات المتحدة: نحتاج إلى 500 صاروخ جافلين و500 صاروخ ستينغر يومياً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ دقيقتين

قامت أوكرانيا بتحديث قائمتها الواسعة للمساعدات العسكرية الإضافية من الحكومة الأمريكية في الأيام القليلة الماضية لتشمل مئات الصواريخ المضادة للطائرات والمضادة للدبابات أكثر مما كان مطلوباً سابقاً، وفقاً لوثيقة قدمت إلى سي إن إن توضح بالتفصيل العناصر المطلوبة.

وقدم الأوكرانيون قوائم مماثلة في الأسابيع الأخيرة، لكن يبدو أنّ الطلب الأخير المقدم إلى المشرعين الأمريكيين يعكس الحاجة المتزايدة لصواريخ ستينغر الأمريكية الصنع المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، حيث قالت أوكرانيا إنها بحاجة ماسة إلى 500 صاروخ لكل منها يومياً.

في كلتا الحالتين، تطلب أوكرانيا مئات الصواريخ أكثر مما تم إدراجه في قائمة مماثلة قدمت مؤخراً إلى المشرعين الأمريكيين، وفقاً لمصدر مطلع على كلا الطلبين.

وتأتي القائمة الجديدة في الوقت الذي ادعى فيه الأوكرانيون أنهم يواجهون نقصاً محتملاً في الأسلحة وسط هجوم روسي مستمر، مما دفع بعض المسؤولين الأمريكيين وحلف شمال الأطلسي إلى التروي، كونهم يؤكدون على أنّ المزيد من المساعدات العسكرية تذهب فعلياً إلى البلاد.

بحلول 7 آذار، أي بعد أقل من أسبوعين من غزو روسيا لأوكرانيا، أرسلت الولايات المتحدة وأعضاء الناتو الآخرين حوالي 17000 صاروخ مضاد للدبابات و2000 صاروخ مضاد للطائرات إلى أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، حافظت دول الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، على تدفق خط أنابيب الأسلحة والمعدات، حتى في الوقت الذي هددت فيه روسيا باستهداف الشحنات.

وقال مسؤول دفاعي كبير أنّ آخر مساعدات أمنية بقيمة 350 مليون دولار أمريكي والتي تمت الموافقة عليها في أواخر شباط، وصلت إلى أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية، في حين أنّ الحزمتين التاليتين اللتين يبلغ مجموعهما 1 مليار دولار قد بدأت بالفعل في الوصول.

وقال الرئيس جو بايدن يوم الخميس: “إنّ أنظمة الدروع والذخيرة وأسلحتنا تتدفق إلى أوكرانيا بينما أتحدث”. وتابع قائلاً: “إنّ المسؤول الدفاعي قال أنه ستكون هناك رحلات متعددة على مدى عدة أيام لنقل المعدات إلى أوروبا الشرقية قبل أن تدخل إلى أوكرانيا عبر معابر حدودية برية.”

وفي الوقت نفسه، أعلنت المملكة المتحدة يوم الأربعاء أنها ستشحن 6000 صاروخاً إضافياً، بما في ذلك الأسلحة المضادة للدبابات والأسلحة شديدة الانفجار، إلى أوكرانيا، إلى جانب ما يقرب من 33 مليون دولار على شكل دعم مالي للجيش الأوكراني.

توضح القائمة المقدمة إلى سي إن إن العديد من الاحتياجات العاجلة الأخرى، بما في ذلك: الطائرات والمروحيات الهجومية والأنظمة المضادة للطائرات مثل إس-300.

تم إدراج نوعين من الطائرات الروسية الصنع في الوثيقة، بما في ذلك نوع مصمم لتوفير الدعم الجوي القريب للقوات على الأرض. طلبت أوكرانيا 36 طائرة من كل نوع، وفقاً للقائمة المقدمة إلى سي إن إن.

يعتقد بعض المشرعين في الكونجرس أنه يجب على الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي يطلبونها في أسرع وقت ممكن.

وزارت السيناتور جاكي روسن، وهي ديمقراطية من ولاية نيفادا، بولندا وألمانيا في نهاية الأسبوع الماضي للقاء منظمات المجتمع المدني التي تساعد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى تلك البلدان، وكذلك القوات الأمريكية المتمركزة في الخارج للمساعدة في الجهود الإنسانية.

وقالت روسن أنها شعرت خلال زيارتها بضرورة الاستعجال على أرض الواقع.

قال روسن لشبكة سي إن إن: “إنهم بحاجة إلى جميع الأدوات ليس فقط للبقاء على قيد الحياة في الحرب، ولكن لكسب الحرب، لذلك علينا أن نقدم لهم صواريخ جو-أرض، وطائرات بدون طيار، وكل الدعم العسكري”.