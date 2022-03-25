ميدفيديف ساخرًا من العقوبات: لن يكون لها تأثير على حكومة موسكو

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 46 ثانية

سخر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف من العقوبات التي يشنها الغرب على موسكو في ضوء غزوها لأوكرانيا، قائلا إنه من “الحماقة” الاعتقاد بأن العقوبات الغربية على الشركات الروسية يمكن أن يكون لها أي تأثير على حكومة موسكو.

كلام ميدفيديف جاء خلال مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية، حيث اعتبر أن العقوبات لن تؤدي إلا إلى توحيد المجتمع الروسي ولن تسبب استياء شعبيا من السلطات.

وفيما قال “دعونا نسأل أنفسنا: هل يمكن لأي من كبار رجال الأعمال هؤلاء أن يكون له حتى أصغر قدر من التأثير على موقف قيادة البلاد؟… أقول لكم بصراحة: لا، مستحيل”، أشار ميدفيديف الى ان استطلاعات الرأي أظهرت أن ثلاثة أرباع الروس أيدوا قرار الكرملين بتنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا بل ودعموا الرئيس فلاديمير بوتين.

كما انتقد ميدفيديف الروس الذين اعترضوا على الغزو وهم يعيشون خارج البلاد.

وقال “يمكنك أن تكون غير راض عن بعض قرارات السلطات وتنتقد السلطات.. هذا أمر طبيعي.لكن لا يمكنك أن تتخذ موقفا ضد الدولة في مثل هذا الوضع الصعب لأن هذه خيانة”.

في سياق متصل، كشفت مجموعة مراقبة مستقلة للاحتجاجات أن السلطات الروسية اعتقلت آلاف الأشخاص في وقت سابق هذا الشهر في احتجاجات ضد الغزو عمت البلاد.

وفرض الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، لكن بعد شهر من اندلاع الحرب يقول الكرملين إنه سيواصل الهجوم حتى يحقق أهدافه المتمثلة في “نزع سلاح” أوكرانيا.

واستهدفت بعض العقوبات رجال الأعمال الكبار الذين يُعتقد أنهم مقربون من الرئيس فلاديمير بوتين.