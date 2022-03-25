دعما للأوكرانيين.. بايدن ” شخصيا” على الحدود

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور الجمعة مدينة رزيسو البولندية الواقعة على بُعد 80 كلم من الحدود مع أوكرانيا، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه لإبراز الموقف الغربي الحازم بمواجهة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، كما أشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ستقدم أكثر من مليار دولار للمتضررين من حرب بوتين في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن سيكون في استقباله في رزيسو نظيره البولندي أندريه دودا وسيطّلع على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا وسيلتقي أيضاً عسكريين أميركيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وسيصل بايدن إلى المدينة البولندية آتياً من بروكسل، المحطة الأولى في جولة أوروبية طارئة استدعى حصولها العملية الروسية على أوكرانيا حيث أفاد البيت الأبيض أن بايدن سيزور اليوم مدينة رزيسزو البولندية للاطلاع على أزمة اللاجئين الفارين من الحرب.

وسبق لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن قصد رزيسو في 5 مارس أثناء الزيارة التي قام بها إلى بولندا لإظهار دعم الولايات المتّحدة لدول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي التي كانت في السابق تدور في فلك الاتحاد السوفياتي وأصبحت اليوم قلقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبحسب البيت الأبيض فإنّ بايدن سيتلقّى إحاطة بشأن كيفية تعامل بولندا مع اللاجئين الأوكرانيين الذين فرّوا بالملايين إلى هذا البلد منذ بدأت روسيا العملية العسكرية قبل شهر.

وسيلتقي بايدن في رزيسو بعسكريين من الفرقة المجوقلة 82 المتمركزة في بولندا.